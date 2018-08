Wie der Obst- und Gartenbauverein der Presse mitteilt, findet der diesjährige Ausflug des OGV Reute-Gaisbeu-ren, der zugleich auch der Dorfausflug ist, am Samstag, 25. August, statt.

In diesem Jahr geht es in das österreichische Egg. Dort wird der Milchziegenbetrieb der Familie Metzler besichtigt – inklusive Käse-Kostproben. Anschließend geht die Fahrt nach Sulzberg zum gemeinsamen Mittagessen. Nachmittags wird der Kreislehrgarten in Sulzberg/Ried besichtigt und es gibt Kaffee und Kuchen. Die Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein. Der gemeinsame Abschluss wird im Gasthaus „Adler“ in Gaisbeuren stattfinden. Die Kosten für die Busfahrt einschließlich Führung im Milchziegenbetrieb mit Kostprobe und Führung im Kreislehrgarten belaufen sich auf 30 Euro. Der Fahrpreis wird im Bus eingesammelt.Die Anmeldung erfolgt beim OGV Reute-Gaisbeuren unter der Telefonnummer 07524 / 1673. Anmeldeschluss ist der 17. August 2018. Die Abfahrt ist um 7.40 Uhr in der Ortsmitte Reute und um 7.50 Uhr an der alten Raiba in Gaisbeuren.

Ein weiteres Angebot ist das Kräuterbuschenbinden. Das Brauchtum der Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt erlangt zunehmend wieder besondere Bedeutung für Mensch und Tier. Der Obst- und Gartenbauverein bietet am Samstag, 11. August, ab 14 Uhr in Reute am Dorfplatz einen Workshop „Kräuterbuschen binden“ an. Unter Anleitung der Kräuterpädagogin Josefine Stauber kann jeder Teilnehmer seinen eigenen individuellen Buschen binden. Mitzubringen sind Kräuter aus dem eigenen Garten oder der freien Natur, soweit vorhanden. Es kann auch Getreide mit eingebunden werden, zahlreiches Material wird aber auch vom Verein bereitgestellt. Für die Teilnahme wird eine Gebühr von drei Euro erhoben. Um Anmeldung bis zum 9. August bei Annerose Herm unter der Telefonnummer 07524 / 6747 wird gebeten.