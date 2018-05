Das „Bad Waldseer Lauffieber“ am Sonntag, 12. Mai, führt die Läufer mittags auch wieder durch Tannweiler, Ober- und Untermöllenbronn sowie durch Reute. Die örtlichen Vereine sind mit vielen Helfern entlang der Strecke wieder engagiert und helfen bei der Organisation.

Dieses große Laufereignis können die Bürger entlang der Laufstrecke mitfeiern und die Athleten anfeuern. Der Dorfplatz in Reute ist der Wendepunkt der Laufstrecke. Hier werden die Läufer von einem Kommentator begrüßt, der auch laufend über aktuelle Zwischenzeiten informiert. Die ersten Läufer werden hier gegen 12.45 Uhr erwartet. Den Zuschauern wird an dieser Stelle ab 12.30 Uhr eine Hockete mit Bewirtung durch die Freiwillige Feuerwehr Reute-Gaisbeuren und musikalischer Unterhaltung geboten. Die Blue-Stars-Cheerleader-Gruppe der Ravensburg Razorbacks wird die Läufer empfangen und motivieren. Die Anwohner an der Laufstrecke müssen sich allerdings von 12 bis etwa 15 Uhr auf Verkehrsbeschränkungen einstellen.