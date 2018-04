Anlässlich ihres 130-jährigen Bestehens veranstaltet die Musikkapelle Reichenhofen (MKR) vom 13. bis 15. April ein Musikfeschdle im Pfarrstadel Reichenhofen.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Da es in diesem Jahr „nur“ ein Musikfeschdle sein soll, wird nicht, wie im Jahr 2013, ein großes Zelt aufgebaut. Das Jubiläum wird im Pfarrstadel in Reichenhofen gefeiert.

Am Freitagabend findet im Rahmen einer DJ-Party eine Bier-Pong-Dorfmeisterschaft statt (Anmeldung unter musikfeschdle@mk-reichenhofen.de). Am Samstag lädt die Musikkapelle ab 14 Uhr zum gemütlichen Familientag mit der JK Leutkirch-Achtal bei Kaffee und Kuchen ein. Wer möchte, kann parallel dazu die Vielzahl der Blasinstrumente auszuprobieren und sich über Ausbildungsmöglichkeiten bei der MKR zu informieren. Zur Stadelparty spielen am Samstagabend dann ab 19.30 Uhr drei verschiedene Gruppierungen auf – die Woizahuper, BioBrass und die Willerazhofer Spitzbuben. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Steinhauser in Diepoldshofen und beim Bäck am Eck in Reichenhofen. Festhöhepunkt ist schließlich der Sonntag, der mit einem zünftigen Frühschoppen mit der Musikkapelle Schloss Zeil um 10.30 Uhr beginnt. Anschließend findet ein besonderer Gesamtchor vor dem Pfarrstadel statt, bevor die Trachtenkapelle Friesenhofen beim Fahneneinmarsch für Unterhaltung sorgt.