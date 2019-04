Richtig wichtig: Warum Journalismus Gesellschaft und Demokratie verteidigen muss

Der klassische und unabhängige Journalismus steht unter Druck. Vor allem in den sozialen Netzwerken werden gegen Qualitätsmedien schnell Vorwürfe in Richtung Kampagne oder Propaganda laut. Kollidiert die eigene Meinung mit der Berichterstattung, dann sind bei den Empörten oft finstere Mächte am Werk oder die Zeitung– gleich ob gedruckt oder digital angeboten – lügt in ihren Augen ganz einfach. Es gilt für uns Journalisten dagegen anzukämpfen. Wir müssen unsere Arbeit mehr erklären - zum Beispiel mit der Themenserie "richtig wichtig".