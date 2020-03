Die B30 als Straße der Gegensätze – zwischen pulsierender Lebensader und nahendem Verkehrsinfarkt

Mit jedem zusätzlichen Fahrzeug gerät die B30 immer weiter an ihre Belastungsgrenze und die Menschen in der Region an ihre Leidensgrenze. Doch bis sich die Situation verbessert, können noch Jahrzehnte vergehen. Mit jedem zusätzlichen Fahrzeug gerät die B30 immer weiter an ihre Belastungsgrenze und die Menschen in der Region an ihre Leidensgrenze. Erfahren Sie alles über die Lebensader Oberschwabens, ihre Gefahren, Staustellen und Perspektiven.