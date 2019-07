Zwischenbilanz: DRK vermeldet wenige Betrunkene auf Rutenfest

Wie jedes Jahr, ist das DRK Ravensburg beim Rutenfest mit zwei Wachen im Bereich des Kuppelnau-Vergnügungsparks in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagnacht jeweils zwischen 11 Uhr und etwa 1 Uhr vertreten. Am Samstag und Sonntag war zusätzlich noch die mobile Wache vor dem Waaghaus besetzt. In der Oberschwabenhalle und auf den Wachen musste das DRK laut eigenen Angaben bis Montagabend rund 160 Personen versorgen. Hinzu kamen 15 Hilfeleistungen beim Festzug.

Nicht nur Insektenstiche wurden oder aufgeriebene Blasen wurden behandelt. Es gab mehrere Schlaganfälle und beim Festzug mehrere Betroffene mit Kreislaufkollaps. Positiv zu vermerken sei, dass bis Montagabend lediglich sechs Personen wegen Alkoholmissbrauchs in die Klinik eingewiesen werden mussten. Bedenklich seien am Samstag- und Sonntagnacht Betroffene mit psychischen Ausnahmezuständen gewesen, wie das DRK weiter berichtet. Dagegen gab es den ganzen Montag über bis um 18 Uhr keinen einzigen Fall von Alkoholmissbrauch. Insgesamt mussten bei Redaktionsschluss 31 Patienten in die Klinik gebracht werden.

Die Leitung der DRK-Bereitschaft Ravensburg ist dankbar, dass sie in allen Bereitschaften des DRK-Kreisverbands Ravensburg ein offenes Ohr findet, wenn es um die Besetzung von Wachen oder Fahrzeugen geht. Traditionell ist jedes Jahr beim Festzug ein Krankenwagen aus Wilhelmsdorf dabei, der stets von den Gebrüdern Reiss besetzt wird. Doch auch die DRK-Bereitschaft Baienfurt-Baindt stellt jedes Jahr eine komplette Wachenbesatzung. Beim Festzug waren 46 Personen eingesetzt sowie elf Autos und ein Motorrad am Festzugsweg verteilt.

Das Angebot der Kinder-Armbänder scheint sich laut DRK-Mitteilung herumgesprochen zu haben. In der Zeit nach dem Springen waren sonst immer weinende Kinder zur Wache gebracht worden, weil sie die Eltern nicht mehr fanden. Lediglich ein Kind wurde am Sonntagnachmittag intensiv gesucht, das von den Eltern vermisst wurde. Die Fahrradstaffel der Bereitschaft konnte das Kind ermitteln und den glücklichen Eltern übergeben. Ein anderes Kind wurde am Sonntag von einer Frau zur Kuppelnauwache gebracht, die sich um den etwa Fünfjährigen kümmerte, bis die Eltern erschienen.

Das Rote Kreuz ist für viele Festbesucher der Ansprechpartner. Beim Frohen Auftakt hatte ein Besucher aus Großbritannien seine Freunde verloren, die er telefonisch nicht erreichen konnte. Auch wusste er nicht, welches Hotel in Ravensburg oder Weingarten er gebucht hatte. Nach 20 Minuten intensiver Bemühungen sei plötzlich eine gut gelaunte Gruppe um die Ecke gebogen und freute sich sehr, den vermissten Freund beim DRK zu treffen. Eine englischsprachige Frau war glücklich, dass sie einen Raum zum Windelwechsel in der Kuppelnauwache gefunden hatte.