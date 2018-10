Zwischen Traktor und Eisstand

Halbzeit auf der Oberschwabenschau 2018: „Noch nie war unsere Messe so sommerlich“, sagt Messeleiter Stephan Drescher. Ein strahlend blauer Himmel erstreckte sich in den vergangenen Tagen über dem Agrar-Fachtag, den das Team der Oberschwabenschau erstmals organisiert hat. Viele Land- und Forstwirte aus der Region haben die Einladung angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe.

Klaus Mittrupp verkauft bereits seit mehr als 40 Jahren Eis auf der Oberschwabenschau: „Dieses Jahr ist rekordverdächtig.“ Auch Messeleiter Stephan Drescher ist mit der Oberschwabenschau 2018 bislang zufrieden: „Die Besucherzahlen sind gut, die Stimmung ist noch besser, so macht die Messe Spaß.“ An den Werktagen könnten Besucher die etwas entspanntere Atmosphäre nutzen und sich mit einigen der 612 Aussteller in Gespräche vertiefen. Viele verließen die Messe mit prall gefüllten Einkaufstüten.

Kostenlose Pendelbusse

Zum Wochenende hin werde es erfahrungsgemäß noch einmal sehr lebhaft auf dem 43 000 Quadratmeter großen Gelände rund um die Oberschwabenhalle, sagt Drescher . Er empfiehlt daher den Besuchern, ihre Autos auf den Park-and-Ride-Plätzen zwischen Weingarten und Weißenau zu lassen. Die Beschilderung zu den Parkplätzen werde von früh bis spät permanent an die aktuelle Lage angepasst, zu Stoßzeiten alle paar Minuten. „Wer den Schildern folgt, kann sich darauf verlassen, dass wir ihn so zur Messe leiten, wie es zu diesem Zeitpunkt gerade am besten ist“, verspricht Drescher. Busse pendeln stetig zwischen den Parkplätzen und den Messetoren, jeder kann sie kostenlos nutzen.

Am Wochenende erwarten die Aussteller noch einmal viele Familien. „Wir haben dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt beim Angebot für Eltern und Kinder gesetzt und freuen uns, wie gut das angenommen wird“, sagt Drescher. Die neue Familienkarte für Familien mit einem Erwachsenen seien gefragt. Im Kindergarten auf dem Messegelände ist immer etwas los, bis zu vier Betreuerinnen sorgen sich dortum die Kinder der Besucher. Im Foyer der Oberschwabenhalle können alle basteln und selbermachen – Kinder und Jugendliche ebenso wie ihre Eltern. Dort entstehen beispielsweise Häuschen für die Modelleisenbahn oder selbst genähte, individuell gestaltete T-Shirts. Im Tierzelt fassen kleine Hände nach den Ziegen und Eseln. Hühner werden ebenso bestaunt wie die Sittiche in den Volieren und die Kühe, die sich genüsslich von großen Bürsten massieren lassen.