Zwischen Pfeifen und Psychopathen

Profilerin Suzanne Grieger-Langer würde in jedem Agententhriller eine höchst überzeugende Ermittlerin abgeben. Wie sie Trickser im wahren Leben enttarnt und wie man als Opfer gegen deren Tricks immun werden kann, vermittelte die Referentin im Rahmen der Reihe „Die Erfolgsmacher“ am Dienstagabend im Ravensburger Schwörsaal. Eine Fülle an Inhalten gab die Profilerin dabei mit auf den Weg.

Suzanne Grieger-Langer ist Wirtschafts-Profilerin, „ein rotes Flatterband am Tatort trennt mich vom Kommissar“, erklärte sie vorneweg mit ihrem trockenen Humor. „Mein Job ist Charakter-Profiling, das Schauen, ob ein Charakter etwas taugt, ob einer Leistungsträger oder Simulant ist. Ich bin Spezialistin, herauszufinden, ob es in Ihrem Unternehmen organisierte Kriminalität oder Sekten gibt.“

„Pfeifen sind Leistungssimulanten“

Im Schnitt werde jeder Mensch bis zu fünfmal so stark über den Tisch gezogen, dass es schmerze. So führte Grieger-Langer ins Reich der tricksenden Amateure bis hin zu gefährlichen Profis. Zur harmloseren Sorte gehörten die Narzissten, die Pfeifen, die uns mürbe machten. „Pfeifen sind Leistungssimulanten, vor allem Kompetenzsimulanten. Sie sehen sich kurz vor dem Kanzler, bringen keine Pässe auf die Straße, meinen unglaublich gut zu sein, trotz harscher Kritik des Umfeldes“, so die Profilerin.

„Das Problem ist, während Sie sich immer wieder selbst reflektieren, macht die Pfeife das nicht.“ Wenn es der Pfeife zu viel werde, gebe sie einem auch noch eins auf den Deckel. Jeder kenne dieses: „Ah, eine gute Idee, aber keine Zeit, kein Geld, nicht umsetzbar.“ Ihr Tipp: „Wenn Sie in einem Pool von Pfeifen arbeiten, erweitern Sie Ihren Bezugsrahmen um eine andere Denke und eine andere Sprache. Begeben Sie sich nicht auf dieses Niveau, sondern beantworten Sie deren Sprache. Sie müssen böse sein.“

Sodann machte sie einen Sprung zu den gefährlichen, kaltblütigen Psychopathen. Diese seien nicht zu managen, hielten sich konstant seit Jahrtausenden bei rund einem Prozent der Weltbevölkerung. Unter Führungskräften seien etwa 14,5 Prozent an Psychopathen angesiedelt. Die Schlimmsten seien die, die nett kämen, denn sie seien unglaublich gut in ihrer Manipulation. „Der Psychopath hat Lustgewinn daran, dass etwas passiert, egal was. Wenn Sie aber das Muster kennen, sind Sie im Vorteil.“

Zwischen Pfeife und Psychopath liege der aalglatte Machiavellist, also eine Pfeife, geführt vom Psychopath. Der Machiavellist sei ein Trauma für die andere Seite des Verhandlungstisches. Er lasse nichts zwischen sich und seinen Karriereverlauf kommen. „Achtung“, so die Profilerin, „Sie diskutieren niemals über die Richtigkeit Ihres Argumentes. Diskutieren Sie über die Wichtigkeit.“ Ein weiterer Rat: „Seien Sie absolut pingelig mit Menschen. Natürlich stellt sich die Frage, wer bleibt denn, wenn ich die Spinner weg sortiere? Nicht mehr viele.“ Doch in Anbetracht von acht Milliarden Menschen werde schon einer dabei sein, der zu einem passe.

Nie die Augen zumachen

Sie beleuchtete die Schubladen für Machtspiele, wenn man etwa erst auf einen Sockel gestellt und dann herunter geholt werde, sei der beste Joker: „Mach doch, ich habe keine Angst. Ich kann verzichten.“ Und: „Sie sollten alles doppelt und dreifach haben, auch Freunde, für den Fall, dass einer weg bricht.“ Zu Lügen erklärte die Referentin: „Der Trickser arbeitet mit Ihrer Unwissenheit und Hemmung. Machen Sie nie die Augen zu, nur dann haben Sie Ihr Schicksal selbst in der Hand.“

Am Ende tauchte die Profilerin etwas tiefer in das Reich der Psychopathen, dies seien die ganz Bösen. Anhand einer Formel für die Infiltration eines Menschen, die auch in der organisierten Kriminalität gelte, erläuterte sie deren Vorgehen. „Dieser Trickser hat den Wunsch zwischen einem kostenfreien Mittagessen und der Weltherrschaft.“ Nach dem Check eines Charakters ginge es über die Camouflage, also die Täuschung, zum Kontakt. Eine psychopathische Bindung werde hergestellt nach dem Motto: Du bist wunderbar. Dabei lasse sich der Psychopath Zeit und arbeite sich durch das Herz ins Hirn. Schließlich ginge es um Abschöpfung, das Opfer hoffe, der andere springe ab, was der jedoch nie tue. „Ein Profibetrüger arbeitet mit Ihren Sozialzwängen, Ihren Tugenden. Er glänzt durch den Abglanz von Ihnen.“

Faulheit, Feigheit und Fixation seien die drei „F“ der Verlierer. Entgegen stünden die positiven drei „K“ für Klarheit, Kompetenz und Konsequenz. Das bedeute, nie stehen zu bleiben und etwas durchzuziehen, auch wenn es wehtue.

