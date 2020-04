Zwischen Lieferservice und Kurzarbeit: So gehen Brauereien aus der Region mit der Corona-Krise um

Die Corona-Pandemie trifft viele Unternehmer hart. Jetzt schlägt auch der Baden-Württembergische Brauerbund Alarm und fordert schnelle Soforthilfen für mittlere Unternehmen vom Land.

"Die aktuell herrschende Corona-Pandemie hat bereits dramatische und existenzbedrohende Auswirkungen für die 210 Brauereien in Baden-Württemberg. Die Gaststätten sind geschlossen. Die Feste und Veranstaltungen abgesagt. Damit fällt der wichtigste Absatzweg gerade für die regionalen und mittelständischen Brauereien aus", heißt es in einer Mitteilung des Brauerbundes.

Auch die Brauereien in der Region sind von der Corona-Krise betroffen. So gehen sie damit um.

Brauerei Farny aus Dürren

„Wir als Unternehmer können froh sein, dass wir die Krise hier in Deutschland erleben, wo alles gut organisiert ist“, sagt Elmar Bentele, Geschäftsführer der Edelweissbrauerei Farny aus Dürren. Die Brauerei habe bereits Kurzarbeit angemeldet. „Unsere Strategie ist es, möglichst viele Mitarbeiter in die Kurzarbeit einzubeziehen. In den meisten Fällen dafür aber nur auf 50 Prozent“, sagt Bentele. So sei es möglich alle Arbeitsplätze zu sichern.

Etwa 35 bis 40 Prozent des Umsatzes generiere Farny in einem normalen Geschäftsjahr durch die Belieferung von Gastronomiebetrieben. Diese Einnahmen fallen durch die Schließungen der Restaurants und Hotels komplett weg.

Farny verpachtet auch einige Gaststätten. Mit ihren Pächtern habe die Brauerei frühzeitig Gespräche über die finanzielle Lage in der Krise geführt. "Wir haben mit allen gute und individuelle Lösungen gefunden", sagt Bentele.

Für Menschen, die ihre Wohnung aktuell nicht verlassen dürfen oder möchten, bietet Farny einen Not-Lieferservice im Raum Wangen, Kißlegg, Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen an. Die Kunden können eine Lieferung telefonisch vereinbaren. „Generell merke ich, dass in dieser Zeit mehr über das Telefon geregelt wird. Die Kunden sind dankbar, dass das gut funktioniert“, sagt Elmar Bentele.

Schlossbrauerei Aulendorf

Die Schlossbrauerei in Aulendorf vertreibt ihr Bier normalerweise zu einem großen Teil im eigenen Wirtshaus. Durch die Schließung der Gastronomie fallen rund 90 Prozent des Umsatzes weg, sagt Florian Angele, Chef der Schlossbrauerei.

In einem Facebook-Video, das er am 22. März veröffentlichte, teilt Angele seine Sorgen mit. „Die letzten Tage waren echt hart: Die Wirtschaft zuzumachen, innerhalb von ein paar Tagen alle Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken und zu sehen wie verunsichert auch Kollegen sind, macht Angst“, sagt Angele im Video. In jeder Krise sehe er aber auch eine Chance. In dieser Krise sei es, dass auch Berufe im Gastgewerbe wieder einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen.

In dieser Woche werde in der Schlossbrauerei das letzte Mal gebraut. „Die Tanks sind voll, solange die Wirtschaft nicht geöffnet ist, müssen wir nicht mehr brauen“, sagt Angele im Gespräch mit "schwäbische.de". Kunden können Flaschenbier aber auch direkt bei ihm in der Brauerei abholen. Außerdem bietet er nun einen Lieferservice an.

Auch habe er daran gedacht, Desinfektionsmittel herzustellen. „So hätten wir bei diesem Mangel aushelfen können“, sagt er. Das sei aber nicht möglich, da er mit einem zu geringen Alkoholgehalt arbeite. „Das können eigentlich nur Brennereien machen“, sagt Angele.

Brauerei Max Leibinger aus Ravensburg

Auch die Ravensburger Brauerei Leibinger steht aufgrund der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. „Ich finde die Maßnahmen der Behörden richtig und absolut nachvollziehbar. Allerdings verschärft sich die wirtschaftliche Lage der Gastronomie und somit auch der Brauereien mit jedem Tag an dem die Restaurants, Bars, Clubs und Hotels der Region geschlossen bleiben“, sagt Geschäftsführer Michael Leibinger.

Auch die Absage der Fußball-Europameisterschaft und unzähliger Veranstaltungen in der Region führen dazu, dass unsere Produktion in den letzten Wochen deutlich heruntergefahren wurde. Geschäftsführer Michael Leibinger

Die Belieferung der Gastronomie mache in der Brauerei etwa 35 Prozent des Umsatzes aus. „Auch die Absage der Fußball-Europameisterschaft und unzähliger Veranstaltungen in der Region führen dazu, dass unsere Produktion in den letzten Wochen deutlich heruntergefahren wurde“, so Leibinger.

Trotz all der Probleme merke er aber, dass die Menschen „näher zusammen rücken“ und bewusster regional einkaufen. „Deshalb sind unsere Lkw-Fahrer nach wie vor jeden Tag in der unterwegs und stellen sicher, dass unsere Flaschenware bei den Getränkehändlern und im Lebensmitteleinzelhandel im Raum Bodensee-Oberschwaben erhältlich ist“, sagt Leibinger.

Meckatzer Löwenbräu aus Heimenkirch

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch bei Meckatzer in Heimenkirch weitreichend. Durch den kompletten Ausfall der Gastronomie und die Absage von Festen und Events braut das Unternehmen aktuell etwa 25 Prozent weniger Bier als sonst.

In einigen Unternehmensbereichen gibt es deshalb Kurzarbeit. Betroffen sind etwa Bierfahrer, die normalerweise Gastronomen und Veranstaltungen beliefern, aber auch Mitarbeiter des firmeneigenen Gasthofs Bräustüble.

Die Gewinneinbußen sind schwer vorherzusagen. Das hängt in erster Linie von der Dauer der Krise ab. Brauereichef Michael Weiß

"Die Gewinneinbußen sind schwer vorherzusagen. Das hängt in erster Linie von der Dauer der Krise ab", sagt Brauereichef Michael Weiß. Der Gastronomieanteil am Gesamtumsatz liege üblicherweise bei 25 Prozent. Der Festanteil liege von April bis September bei drei Prozent. "Davon bricht möglicherweise alles weg, die Veranstaltungen wurden jetzt schon bis weit in den Frühsommer hinein bereits abgesagt", sagt Weiß.

Dennoch soll es bei Meckatzer "voller Hoffnung, Energie und Tatkraft" weitergehen. "Mein Vorbild ist dabei meine Urgroßmutter Lena Weiß, die 1873 von ihrem plötzlich verstorbenen Mann Gebhard die Brauerei übernommen hat. Da wurden die Ärmel hochgekrempelt und los ging's. Krisen gab es immer wieder und wird es auch weiterhin geben. Wichtig ist jetzt, besonnen und nach vorne gerichtet weiterzumachen", so Weiß.

Brauerei Clemens Härle aus Leutkirch

Auch die Brauerei Härle aus Leutkirch spürt die Auswirkungen der Corona-Krise. Normalerweise mache die Gastronomie rund 36 Prozent des Gesamtabsatzes aus, erklärt Brauereichef Gottfried Härle. Durch die geschlossenen Lokale fehle dieser Anteil momentan komplett.

Wir verkaufen aktuell kein einziges Fassbier. Brauereichef Gottfried Härle

„Wir verkaufen aktuell kein einziges Fassbier“, verdeutlicht Härle. Allzu viel dagegen machen könne man leider nicht. Im Betrieb, und hier vor allem im Fuhrpark, bauen die Mitarbeiter derzeit Überstunden ab, eventuell komme man auch um Kurzarbeit nicht herum. „Im Außendienst gibt es bereits Kurzarbeit, niemand ist mehr draußen unterwegs“, sagt Härle.

Trotz dieser Lage ist die Brauerei ihren eigenen Pächtern von sich aus entgegengekommen, hat zum 1. April keine Pacht eingezogen und auch die März-Getränkerechnungen gestundet, erklärt Härle. Das sei zwar kein Erlass, aber so sei zumindest dieser Druck von den aktuell so gebeutelten Gastronomen erst einmal weg. Ihnen hat Härle empfohlen, jetzt auf jeden Fall die Soforthilfen des Landes zu beantragen.

Um die Brauerei selber brauche sich trotz der aktuellen Situation niemand Sorgen machen, betont Härle auf die Frage nach der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens hin. „Wir werden bei guter wirtschaftlicher Gesundheit 2022 unser 125-Jahr-Jubiläum feiern“, ist er überzeugt. Die Brauerei habe in ihrer langen Geschichte schon viel schwierigere Zeiten, wie etwa den Zweiten Weltkrieg, überstanden.

Brauerei Stolz aus Isny

Im Direktverkauf, den die Brauerei Stolz in Isny anbietet, sowie in den Getränkemärkten würden Getränke fast in den üblichen Mengen verkauft, berichtet Johannes Stolz. „Normalerweise werden während der Fastenzeit weniger alkoholische Getränke gekauft. In diesem Jahr scheinen das die Leute etwas lockerer zu nehmen. Im Moment ist es offenbar so, dass viele sich abends zu Hause eine Halbe Bier gönnen, als ein kleines Stück Lebensqualität.“

Mit dem Geldverdienen sollte es nun schon bald wieder losgehen. Johannes Stolz

Um weiter genug Flaschen zum Abfüllen zu haben, bitten die Brauereien in ganz Deutschland daher auch ihre Kunden, Getränke nicht im Keller zu horten. „Wir brauchen viel Leergut“, sagt Johannes Stolz, „und für diese Jahreszeit kommt unverhältnismäßig wenig zurück. Es ist ein bisschen so wie vor Weihnachten, wo sich jeder für die Feiertage einen Vorrat anlegt.“

Alleine vom privaten Konsum kann die Branche freilich nicht auf Dauer existieren. Deshalb macht sich Stolz Sorgen um seinen Umsatz: „Mit dem Geldverdienen sollte es nun schon bald wieder losgehen. Die derzeitige Lage stellt uns vor Herausforderungen, und wir hoffen, dass die Gastronomie bald wieder öffnen darf.“

