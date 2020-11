Zwischen Geschichte und Geschichten

Bad Waldsee ist auf dem Weg zur Großen Kreisstadt einen großen Schritt weitergekommen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag im Haus am Stadtsee einstimmig die Weichen gestellt und der Verwaltung die Zustimmung gegeben, den Antrag zur Ernennung zur Großen Kreisstadt beim Innenministerium des Landes einzureichen.

Dies soll nach Angaben der Verwaltung „umgehend“ nach dem Beschluss geschehen. Ziel ist die Ernennung zum 1. Januar 2022.