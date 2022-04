Zweitklässler erleben Naturwissenschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen hatten die Zweitklässler der Grundschule Weißenau etwas Spannendes vor. Sie durften zu drei verschiedenen Themen die Wissenswerkstatt in Friedrichshafen besuchen.

In Kleingruppen hatten die Kinder die Möglichkeit zu den Themen Akustik, Elektronen und Magnete verschiedene Experimente durchzuführen. Zum Abschluss jedes Themas wurde dann etwas gebastelt.

So wurde in der Gruppe der Magnete eine Magnetwippe gebastelt. Zuvor experimentierten die Kinder, wie die Schwerkraft und die Magnetkraft zusammenhängen und wie man das anhand von Beispielen zeigen kann.

In der Elektronengruppe musste erst einmal geklärt werden, was Elektronen sind und wie elektrische Geräte in unserer Umgebung funktionieren: der Stromkreis muss geschlossen sein. Experimentell haben die Kinder herausgefunden, welche Materialien gut leiten und welche nicht. Im Anschluss durfte dann jedes Kind eine selbst gebastelte Taschenlampe mit nach Hause nehmen.

Die Akustikgruppe beschäftigte sich damit, was Schallwellen sind und wie unser Ohr diese wahrnimmt. Besonders spannend war, dass wir in dieser Gruppe die Schallwellen mit Hilfe eines Lasers sichtbar gemacht haben. Mit der gebastelten „Summbiene“ konnte dann herausgefunden werden, wann ein Ton lauter, leiser, höher oder tiefer wird.

Nach diesen drei Donnerstagen waren die Kinder der zweiten Klasse und ihre Lehrerinnen sehr traurig, dass es nun vorbei ist. Es war schön, auf experimentelle Art und Weise den Dingen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist.

An dieser Stelle möchten wir, die Klasse 2 der Grundschule Weißenau, der Wissenswerkstatt Friedrichshafen für diese spannenden Momente ganz herzlich danken.