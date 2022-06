Zweithöchste Betrag bei Radio-Spendenmarathon

Bei Radio-Spendenmarathon für Afrika kam der zweithöchste Betrag, 12 770 Euro, in Baden-Württemberg aus Ravensburg. Das berichtet Radio Horeb. Radio Horeb hat bei einer der bundesweit größten Radio-Spendenaktionen mehr als drei Millionen Euro für Afrika sowie für weitere Projekte gesammelt. Tausende Spender aus allen Teilen Deutschlands beteiligten sich am sogenannten „Mariathon“ des christlichen Senders katholischer Prägung aus Balderschwang. Insgesamt kamen rund 700 000 Euro zusammen. Kardinal Dr. John Onaiyekan, emeritierter Erzbischof von Abuja/Nigeria, und Monsignore Dr. Joseph Kimu aus Lilongwe/Malawi bedankten sich für das enorme Engagement. Alle Spendengelder kommen direkt den Radio-Maria-Entwicklungsprojekten zugute, koordiniert durch die Weltfamilie von Radio Maria mit Sitz im italienischen Erba, nördlich von Mailand, heißt es in der Pressemitteilung. Radio-Horeb-Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher, Kardinal Dr. John Onaiyekan, Diakon Michael Wielath aus Ravensburg und Monsignore Dr. Joseph Kimu aus Lilongwe/Malawi (von links) freuen sich über das Engagerment. Foto: Radio Horeb/Daniel Meier