Zweiter Energy Award in Gold für Ravensburg

Die Stadt Ravensburg wurde zum zweiten Mal mit dem European Energy Award (eea) in Gold ausgezeichnet. Und ist vorbildlich: mit 86,2 Prozent der möglichen Punkte erzielte Ravensburg in der Kategorie der Städte bis 50 000 Einwohner das beste Ergebnis in ganz Süddeutschland. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Stadt habe sich seit Jahren eine nachhaltige, wirtschaftlich leistungsstarke, sozial gerechte und ökologisch verträgliche Entwicklung auf die Fahnen geschrieben. „Für Ravensburg als ökologische Modellstadt war und ist es wichtig, Vorbild für Bürger, Vereine, Wirtschaft und Kommunen zu sein“, sagte dazu Oberbürgermeister Daniel Rapp anlässlich der Preisverleihung in Friedrichshafen.

2006 hatte sich die Stadt entschlossen, als Pilotkommune am eea teilzunehmen. 2008 gab es die erste Auszeichnung mit 70 Prozent der möglichen Punkte. Seither wurde an der Ausmerzung der Schwächen gearbeitet, ohne jedoch die vermeintlichen Stärken zu vernachlässigen. Diese kontinuierliche Arbeit wurde 2012 mit dem Energy Award in Gold belohnt. 82,5 Prozentpunkte wurden seinerzeit mit effektiven Maßnahmen bei der Stadtplanung, der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und dem öffentlichen Nahverkehr erreicht.

2016 gelang nochmals eine Steigerung um weitere vier Prozent. Besonders preiswürdig waren das weltweit erste Passivhaus Kunstmuseum, die „stromautarke“ Kläranlage Langwiese, die innovativen Technischen Werke Schussental mit hundertprozentig regenerativer Ausrichtung bei Strom und Wasser und das Klimaschutzmanagement. Rapp: „Das Ergebnis von 86,2 Prozent war nur durch beharrliche Teamarbeit möglich.“

Als nächstes Ziel will die Stadt ihre bisherigen Beziehungen in die Region weiter ausbauen und die Anstrengungen zur Energiewende stärker vernetzen. Gemeinsam mit ihren Nachbarkommunen strebt sie das „CO2-neutrale Schussental“ an. Für das hierfür entwickelte „Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept“ wurde der Gemeindeverband Mittleres Schussental mit dem Titel „Vorbildliche Energie- und Klimaschutzregion“ ausgezeichnet.