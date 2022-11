Zweiter Corona-Toter in dieser Woche im Kreis Ravensburg

Den zweiten Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronainfektion in dieser Woche hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch für den Landkreis Ravensburg gemeldet. Damit sind nach der offiziellen Statistik seit Pandemiebeginn 230 Menschen im Kreis im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Derweil bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau: Mit 168,3 gibt das Land den Wert für den Kreis Ravensburg zur Wochenmitte an. Am Mittwoch kamen 77 erfasste weitere Ansteckungen dazu. In Baden-Württemberg liegt die Inzidenz derzeit bei knapp 200.