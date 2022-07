Zweite geführte Radtour in Ravensburg geht zum Klärwerk Langwiese

Unter dem Motto „Hier gestalten wir! Ravensburger Klimazukunft“ bieten das Umweltamt der Stadt Ravensburg und das Museum Humpisquartier geführte Radtouren zu lokalen Orten und Projekten des Umwelt- und Klimaschutzes an. Am Mittwoch, 6. Juli, führt die zweite Radtour zum Klärwerk Langwiese und thematisiert dort das regionale Abwassermanagement. Start der zwölf Kilometer langen Tour ist um 17 Uhr am Museum Humpisquartier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Klärwerk Langwiese ist die größte Abwasserreinigungsanlage im nördlichen Bodensee-Einzugsgebiet. 90 000 Einwohner sowie zahlreiche Gewerbe- und Industriebetriebe leiten dem Klärwerk pro Jahr zwischen 14 und knapp 19 Millionen Kubikmeter Abwasser zu, das entspricht rund 45 Millionen Liter täglich. Wie das Museum Humpisquartier weiter mitteilt, sei das Klärwerk inzwischen weitestgehend energieautark und betreibe beispielsweise ein eigenes Blockheizkraftwerk, in dem Klärgas in Wärme und elektrische Energie umgewandelt wird. Mitarbeitende des Klärwerks führen die Teilnehmer durch die Anlage.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung bis zum Abend des Vortags ist per E-Mail an mhq@ravensburg.de oder unter Telefon 0751/82820 nötig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Radtour findet bei jedem Wetter statt. Ein eigenes Fahrrad wird benötigt. Auch E-Bikes des Verleihsystems der TWS können genutzt werden. Hier ist vorab eine Registrierung bei tws-mobil nötig. Die Radtouren finden in gemäßigtem Tempo und mit regelmäßigen Stopps statt. Für aktive Stadtradlerinnen und Stadtradler gibt es eine Überraschung (www.stadtradeln.de/ravensburg).