Zweistellige Erfolge für Trainer Jan Benda mit den Junioren des EV Ravensburg

In Frühform zeigen sich die U20-Junioren des EV Ravensburg. Die Testspiele gegen die Ligakonkurrenten Landsberg und Bietigheim wurden jeweils zweistellig gewonnen. 10:1 und 10:2 lauteten die Ergebnisse. Eigentlich war davon auszugehen, dass der neue Coach Jan Benda mit den beiden Spitzenteams der DNL Division III aus der Vorsaison dicke Brocken für die ersten Tests seiner Jungs ausgesucht hat. In beiden Spielen wurde es dem EVR jedoch wesentlich einfacher als erwartet gemacht.

10:1 gegen Landsberg

Für das Heimspiel gegen Landsberg stellten die Towerstars aus ihrem Kader die noch bei den Junioren spielberechtigten Ludwig Nirschl und Justin Volek ab. Nirschl trug sich viermal in die Trefferliste ein, Volek steuerte den Treffer zum 10:1 bei. Den Torreigen eröffnete Rückkehrer Marcel Metzler bereits in der zweite Minute, der auch in der neunten Minute zum 3:0 traf. Nach einer 4:0-Pausenführung des EVR kam Landsberg nochmals auf 4:1 heran, hatte dann aber gegen den Sturmwirbel des EVR keine Chance. Stefan Rodrigues, Matteo Miller und Michael Wirz hießen im zweiten Drittel die weiteren Torschützen der Oberschwaben. Strafen: Ravensburg 12, Landsberg 10.

10:2 gegen Bietigheim

Ein echter Härtetest war für die EVR-Junioren beim 10:2-Erfolg in Bietigheim beim ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison nur die Anfahrt. Dreieinhalb Stunden lang quälte sich das Team an Baustellen vorbei und durch Staus bis ins Ellental. Auf dem Eis ließ sich der EVR dann auch nicht mehr dadurch bremsen, dass zunächst das Schwenninger Logo auf der Gästeposition der Anzeigentafel erschien. Schon in der ersten Minute schoss Matteo Miller die Oberschwaben in Führung. Sie dominierten fortan das erste Drittel und schossen vier weitere Tore. Besonders freuen durfte sich Lukas Oks über seinen ersten Treffer bei den Junioren. Im zweiten Abschnitt nahm das Team etwas das Tempo raus, schoss aber dennoch drei weitere Tore. Allerdings fing man sich auch einen unnötigen Konter bei eigener Überzahl ein. Im letzten Abschnitt verwaltete der EVR seinen Vorsprung souverän und schraubte das Ergebnis sogar in zweistellige Höhe. Die Bietigheimer wiederum ließen bei ihrem zweiten Treffer ihr Können aufblitzen. Die EVR-Abwehr war diesmal ohne Chance. Eine famose Partie bot Goalie Dean Fröhlich. Mit ihm und Jonas Waldherr als Goalieduo braucht sich Trainer Jan Benda auf dieser Position keine Sorgen zu machen. Anders bei den Strafzeiten. Hier sah der Coach seine Spieler in den Schlussminuten unnötig in die Kühlbox wandern. Tore für den EVR: Matteo Miller (4), Stefan Rodrigues (2), Leon Dalldush (2), Lukas Oks, Jon Jäger. Strafen: Bietigheim 12/Ravensburg 12.