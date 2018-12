Zweimal Fehlalarm an der Oberschwabenklinik

Zweimal hat es am Dienstag in der Oberschwabenklinik in Ravensburg einen Fehlalarm gegeben. Das erste Mal war ein Brandgeruch gemeldet worden, das zweite Mal war Wasserdampf Schuld an dem Alarm, wie das Polizeipräsidium mitteilt.

Aus vier Patientenzimmern in der Elisabethenstraße wurde gegen 5 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg konnte die Ursache nicht lokalisieren. Auch die Lüftungsanlage wurde ohne Ergebnis überprüft. Vor etwa zwei Wochen war es schon einmal zu solch einem Vorfall gekommen. Auch damals konnte die Ursache des Geruchs nicht festgestellt werden.

Wasserdampf war gegen 11.30 Uhr Auslöser einer Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude der Oberschwabenklinik. Bauarbeiter hatten laut ersten Informationen in einem Raum eine Wasserleitung beschädigt, der austretende Wasserdampf hatte den Alarm ausgelöst. Da sich darunter ein Serverraum befindet und das Wasser nicht sofort abzustellen war, brachte die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg Wasserauffangmatten an, um Folgeschäden zu vermeiden.