Zweifel an Wirksamkeit eines Alkoholverbots am Bahnhof

In der Diskussion über ein Alkoholverbot am Ravensburger Bahnhof häufen sich Beschwerden der Passanten bei der Stadtverwaltung. Auch die Polizei berichtet immer wieder von Konflikten der Betrunkenen und Drogenkonsumenten. SZ-Mitarbeiter Ben Heisch hat sich am Bahnhof bei Passanten umgehört. Zwar sprechen sich viele Bahnreisende für ein Alkoholverbot am Bahnhof aus, bezweifeln aber, dass ein Verbot durchzusetzen wäre.

Ein älteres Ehepaar, das für eine Zugfahrt an den Ravensburger Bahnhof gekommen ist, findet es in Ordnung, Alkohol am Bahnhof zu trinken – solange die Trinker niemanden stören. Außerdem waren sich die Ehepartner einig, dass die Idee, mutmaßlich alkoholabhängigen Menschen das Trinken in der Öffentlichkeit zu verbieten, nicht umsetzbar wäre.

Junge Frau stört sich abends an Betrunkenen

Diese Bedenken teilten auch andere. Die 19-jährige Josephine Maletz aus Weingarten sagte: „Ich fände ein Alkoholverbot sehr gut, allerdings weiß ich nicht, ob das was bringen würde.“ Auch sie glaubt nicht, dass eine solche Regelung durchzusetzen wäre. Lisa Bändel aus Ravensburg stört es vor allem abends, wenn sich Gruppen Betrunkener am Bahnhof aufhalten, und sie an ihnen vorbeigehen muss. Deshalb spricht auch sie sich für ein Verbot aus.

Klaus Braig aus Freiburg ist gelegentlich in Ravensburg und bringt eine Lösungsidee aus einer anderen Stadt mit: In Bonn, wo er früher gelebt habe, dürfe nämlich keinen Alkohol mehr in der Nähe des Bahnhofs verkauft werden. Auch dort habe es zuvor oft Straftaten am Bahnhof gegeben. Das Verkaufsverbot habe die Situation schließlich entschärft. Klaus Braig ist überzeugt, dass die Idee auch in Ravensburg eien Verbesserung bringen würde.

Unter den Passanten am Ravensburger Bahnhof gibt es auch auch Gegner eines Verbots. Eine Frau die anonym bleiben will, meinte, dass es ihr nichts ausmache, wenn die Leute am Bahnhof Alkohol trinken. Sie habe dort noch nie schlechte Erfahrungen aufgrund der Betrunkenen gemacht.