Zwei Wortkünstler versuchen „das Unmögliche“

Ingrid Koch und Peter Frey treten mit ihrem Programm „Liebe – Kleiner Versuch über das Unmögliche“ an diesem Donnerstag um 20 Uhr im Theater Ravensburg auf. Die Protagonisten sind laut Ankündigung zwei Wortkünstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Hier die Grande Dame feinsinnig oberschwäbischer Mundart, dort der Meister des schwarzen Humors. Ihr Handwerk: Sprachliche Brillanz, perfektes Timing und schlafwandlerische Pointensicherheit. Ihr Rohmaterial: Die menschliche Natur und deren bunte Vielfalt charakterlicher Fehlfarben. Ihre Methode: Präzise Beobachtung und schonungslose Analyse – auch eigener Schwächen. Ihr Thema: Die Liebe. Mit all ihren Glücksmomenten und Konflikten. Die Liebe, unterwegs auf dem breiten Korridor der Jahre, zwischen wachsender Zuneigung und dem Abflug des letzten Schmetterlings, heißt es in der Ankündigung.