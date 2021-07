Zwei Wohngebiete entstehen im Ravensburger Süden

Die Stadtverwaltung bietet digitale Informationsveranstaltungen zu den beiden geplanten Wohngebieten an. Über „Wohnen an der Weißenauer Halde“ wird am Dienstag, 20. Juli, um 18 Uhr informiert. Über die „Untereschacher Straße 2“ erhalten Interessiert am Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr nähere Informationen.

Die öffentliche Auslegung der Bebauungspläne findet zusätzlich statt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de/rv/wirtschaft-planen-bauen/bauleitplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.php