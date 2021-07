Zwei Wochen lang Bauarbeiten in der Frauenstraße

Ab Dienstag, den 20. Juli, wird in der Ravensburger Frauenstraße zwischen der Einmündung Adolf-Kolping-Straße und Schlierer Straße gebaut, wie die Technischen Werke Schussental (TWS) mitteilen. Die TWS Netz erneuert in diesem Abschnitt die Hausanschlüsse für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Für die Baumaßnahme wird die Fahrbahn abschnittsweise halbseitig gesperrt. Die Arbeiten werden punktuell durchgeführt, sodass eine mobile Ampelanlage den Verkehr regelt. Um Staus zu vermeiden, werden die Verkehrsteilnehmer, die Richtung Schlier unterwegs sind, gebeten, der Umleitung über die östliche Wangener Straße und Hinzistobel zu folgen. Rund zwei Wochen veranschlagt der Netzbetreiber für diese Baumaßnahme und investiert damit in die örtliche Versorgungssicherheit. Die Bauarbeiten werden so zügig wie möglich durchgeführt. Mit den Tiefbau- und Rohrbauarbeiten wurden regionale Firmen beauftragt.