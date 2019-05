Zwei weniger im Aufstiegsrennen

Durch die 2:4-Heimniederlage gegen die TSG Bad Wurzach hat sich der SV Haisterkirch am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet. Genauso die FG 2010 WRZ, die mit 1:2 gegen Spitzenreiter SV Bergatreute verlor. Wichtige Siege feierten hingegen Baienfurt, Reute, Aulendorf und Vogt im vorderen Tabellendrittel sowie der SV Wolfegg im Tabellenkeller.

FG 2010 WRZ – SV Bergatreute 1:2 (0:2) – Tore: 0:1 Eigentor (22.), 0:2 Nico Kölbel (37.), 1:2 Stefan Wieland (68., HE) – Die FG 2010 kam besser ins Spiel und hatte nach fünf Minuten bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Fabian Roths Abschluss wurde zunächst von SVB-Torhüter Dorner entschärft und anschließend von der Linie gekratzt. In der Folge wurde der Spitzenreiter Bergatreute stärker, Simon Kloos scheiterte jedoch am Pfosten und Nico Kölbel setzte den Abpraller drüber. Nach 22 Minuten dann die Gästeführung. Freistoß Philipp Kloos auf den kurzen Pfosten und Arthur Schmidt fälscht unglücklich ab. Nach einem langen Einwurf bekam die FG-Abwehr dann den Ball nicht geklärt, Nico Kölbel köpfte zum 2:0 ein. In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel zunächst ruhiger, ehe die FG durch einen Handelfmeter auf 1:2 verkürzte. Danach wurde es hitzig und der FG wäre per Volleyabnahme beinahe der Ausgleich gelungen. Dorner parierte jedoch stark.

SG Baienfurt – TSV Berg II 2:1 (2:0) – Tore: 1:0 Michael Rendler (7.), 2:0 Can Alkan (32.), 2:1 Taner Ata (66.) – Die frühe Führung durch Michael Rendler sorgte für Selbstvertrauen bei der SG Baienfurt, was sich nach einer guten halben Stunde dann noch verstärkte. Der in den letzten Wochen bärenstarke Can Alkan stellte auf 2:0. Berg versuchte weiterhin alles, war aber offensiv nicht präsent genug. Nach dem Anschluss durch Taner Ata wurde es nochmal spannend. Baienfurt siegte aber verdient.

SV Haisterkirch – TSG Bad Wurzach 2:4 (0:1) – Tore: 0:1 Nicolas Linge (40.), 0:2 Johannes Reichle (55.), 0:3 Raphael Maucher (72.), 0:4 Nikolas Vera-Godoy (82.), 1:4, 2:4 Jakob Schuschkewitz (88., 90.) – Der SV Haisterkirch kam gut in die Partie, baute jedoch im Laufe des Spiels ab. So brachte Linge die Gäste nicht unverdient in Führung. Schuschkewitz wäre mit dem Pausenpfiff beinahe der Ausgleich gelungen, sein Fallrückzieher wurde jedoch auf der Linie geklärt. Im zweiten Abschnitt wurde der SVH offensiver und bekam von clever agierenden Wurzachern durch tolle Konter die Quittung. Die TSG stellte auf 4:0, sodass der Doppelpack von Schuschkewitz am Ende nur noch Ergebniskosmetik war.

SV Vogt – SGM Waldburg/Grünkraut 3:0 (2:0) – Tore: 1:0 Robin Völkel (3.), 2:0 Raphael Baumann (33.), 3:0 Völkel (90.) – Derbysieg für den SV Vogt. Der frühe Treffer durch Völkel sorgte für Sicherheit bei der Heimelf, die später verdient auf 2:0 erhöhte. Von der SGM kam über das gesamte Spiel zu wenig.

TSB Ravensburg – SV Reute 2:4 (0:2) – Tore: 0:1 Lars Stöckler (9.), 0:2 Patrick Schneider (37.), 0:3 Matthias Harfmann (72.), 1:3 Philipp Hübner (80.), 1:4 Timo Schüle (84.), 2:4 Hübner (87.) – Der SV Reute kam gut ins Spiel und ging verdient in Führung. Der TSB kämpfte leidenschaftlich und ließ sich auch von weiteren Gegentore nicht entmutigen. Dies wurde am Ende noch mit zwei Treffern belohnt. Reute war aber zu stark und siegte verdient.

SG Aulendorf – SV Wolpertswende 4:0 (2:0) – Tore: 1:0 Andreas Krenzler (18.), 2:0 Janik Vogt (33.), 3:0 Krenzler (58.), 4:0 Ramazan Ugur (63.) – Klare Sache in Aulendorf. Die SGA hatte das Spiel unter Kontrolle und erzielte zu den richtigen Zeitpunkten die Treffer. So darf die SGA weiterhin vom Double träumen.

SK Weingarten – SV Wolfegg 0:2 (0:1) – Tore: 0:1 Florian Metzler (4.), 0:2 Lukas Häusele (83.) – Wichtiger Sieg für den SV Wolfegg. Der SVW ging früh in Führung und hatte so Oberwasser. Weingarten blieb aber gefährlich und kämpfte um den Ausgleich. Mit dem 2:0 durch Häusele machte der SVW spät alles klar.