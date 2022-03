Zwei weitere Menschen aus dem Kreis Ravensburg sterben an Corona

Die Corona-Inzidenz im Kreis Ravensburg hatte am Wochenende einen neuen Höchstwert erreicht und sinkt zu Wochenbeginn nur leicht. Zwei weitere Corona-Infizierte aus dem Landkreis sind gestorben, wie das Landesgesundheitsamt am Montag mitteilte.

Die Anzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, steigt somit laut Landesgesundheitsamt auf 212 Fälle an.

Anzahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich leicht gestiegen

Am Montag hat die Behörde 1096 Neuinfektionen gemeldet. Am selben Tag der Vorwoche waren es etwas weniger, 1034 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg lag am Montag bei 2374,7 (Vorwoche: 2086,5).

Die höchste Inzidenz für den Landkreis seit Beginn der Pandemie hat das Landesgesundheitsamt mit 2384,9 am Samstag vermeldet. Der Wert gibt an, zu wie vielen Neuinfektionen es je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche gekommen ist.