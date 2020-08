Zwei Verletzte nach Unfall

An der Kreuzung Seestraße/Rudolfstraße in Ravensburg sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr überquerte laut Polizeibericht ein 80-jähriger Toyotafahrer, der aus Richtung Parkhaus Oberamtei kam, die Seestraße. Auf der Seestraße hatte sich in Fahrtrichtung Stadtmitte ein Rückstau gebildet. Der Kreuzungsbereich war jedoch frei. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der 80-Jährige einen von rechts kommenden Renault Clio und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision schob es den Toyota des Unfallverursachers gegen einen an der Kreuzung wartenden BMW. Die Beifahrerin des 80-Jährigen und der 26-jährige Renaultfahrer wurden leicht verletzt. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.