Zwei Verletzte nach Rollersturz

Ein 70 Jahre alter Rollerfahrer und seine 68-jährige Mitfahrerin haben sich laut Polizei verletzt, nachdem sie am Mittwochmorgen beim Abbiegen von der Stadionstraße in die Metzgerstraße mit dem Fahrzeug gestürzt sind. Nach eigenen Angaben kam der Motorroller in der Kurve ins Rutschen, sodass der 68-Jährige und seine Mitfahrerin fielen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die beiden Verletzten wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.