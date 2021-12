Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall in Ravensburg

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer wollte nach Polizeiangaben auf Höhe der Einmündung „Mooswiesen“ nach links abbiegen und übersah eine entgegenkommende 45-jährige Fiat-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport der Fahrzeuge musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.