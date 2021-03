Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 288

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 35 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der L 288 Höhe Geratsberg. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer wollte die Landesstraße von Wilhelmskirch kommend in Richtung Schmalegg überqueren und übersah dabei den Opel eines vorfahrtsberechtigten 82-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden der 82-Jährige und seine 74 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Ravensburg etwaige Zeugen, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.