Zwei Verletzte bei Unfall auf der Gartenstraße

Zwei verletzte Mitfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 14.45 Uhr auf der Kreuzung Gartenstraße und Zeppelinstraße ereignet hat.

Der 31-jährige Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse fuhr auf der Gartenstraße aus Richtung Weingarten in Richtung Innenstadt und wollte an der Kreuzung entgegen der Fahrtrichtung nach links in die Zeppelinstraße in Richtung Hauptfriedhof abbiegen. Laut Polizeimeldung missachtete er dabei zusätzlich die Vorfahrt eines auf der Gartenstraße entgegenkommenden, 38-jährigen Fahrer eines Skoda Octavia. Es kam zur Kolission der beiden Autos. Die beiden Personen, die im Skoda saßen wurden dabie verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.