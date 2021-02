Weil sie am Dienstag gegen 15 Uhr in der Friedrichshafener Straße mutmaßlich ungebremst auf einen vorausfahrenden BMW einer 65-Jährigen auffuhr, hat eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro verursacht.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerinnen beider Fahrzeuge leicht verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.