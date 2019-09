Zwei Verletze bei Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Bei einem schweren Unfall im Bereich der Ravensburger Kreuzung Schwanenstraße/Raiffeisenstraße ist am Dienstag gegen 7 Uhr eine Person schwer und eine leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 19-jährige Fahrer eines mit insgesamt fünf Personen besetzen Mercedes aus Richtung Weissenau kommend an der Einmündung zur Raiffeisenstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, in Richtung Weissenau fahrenden, 40-jährigen Mercedes-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen heftig zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes des 19-Jährigen noch gegen einen in der Raiffeisenstraße verkehrsbedingt wartenden Transporter. Der 40-Jährige erlitt schwere, sein Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Aufprall im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Ravensburg aus dem Fahrzeug geborgen werden, indem das Fahrzeugdach entfernt wurde. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle fünf Insassen im Mercedes des mutmaßlichen Unfallverursachers und zwei Insassen im Transporter blieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt.

Die zwei Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 25000 Euro. Wegen der Einsatzmaßnahmen war die Schwanenstraße zwischen Weissenau und Kanalstraße bis 8.45 Uhr voll gesperrt.

