Zwei Unfälle in der Ulmer Straße in Ravensburg

Innerhalb kürzester Zeit haben sich am Montag in der Ulmer Straße in Ravensburg am Übergang zur Querspange Nord gleich zwei Unfälle ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei keine Personen verletzt.

Zum ersten Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als ein in Richtung Berg fahrender 47-Jähriger mit seinem Daimler verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine ihm nachfolgende 38-jährige Daimler-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Daimler der 38-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Beim zweiten Unfall gegen 17.30 Uhr hielt ein 22-jähriger VW-Fahrer aufgrund Querverkehrs aus Richtung Stadtmitte an derselben Stelle an. Die ihm nachfolgende Fahrerin eines Seat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Ein hinter dem Seat fahrender 62-Jähriger kam ebenfalls nicht mehr zum Stillstand und fuhr auf den Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.