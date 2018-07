Zwei Unfälle an derselben Kreuzung

Zwei Autos sind am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Georgstraße in Ravensburg zusammengestoßen. Über den Unfallhergang sind sich die Beteiligten laut Polizeibericht nicht einig. Die Nissanfahrerin sagte aus, das sie auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Weststadt langsam auf die Haltlinie an einer roten Ampel zugefahren sei. Dabei sei die andere Unfallbeteiligte mit seinem Audi auf ihr Auto aufgefahren. Nach den Schilderungen der Audifahrerin sei aber der Nissan zurückgerollt und dabei gegen ihr Fahrzeug geprallt. Zur Klärung des Unfallablaufs werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden. Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich an der gleichen Stelle ein weiterer Auffahrunfall. Eine auf der Georgstraße in Richtung Jahnstraße fahrende Frau bremste mit ihrem Skoda, da die Ampel auf rot schaltete. Der hinter ihr fahrende Kleinlaster prallte in das Heck des Skoda. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.