Zwei Unbekannte überfallen 33-Jährige in der Ravensburger Freiherr-von-Stein-Straße

Das Kriminalkommissariat Ravensburg sucht Zeugen, nachdem ein 33-Jähriger am Sonntagabend in der Ravensburger Freiherr-von-Stein-Straße laut eigenen Angaben überfallen wurde. Der 33 Jahre alte Mann befand sich kurz nach 21 Uhr auf dem Nachhauseweg, als zwei Unbekannte, so berichtete er, ihn angesprochen, bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben sollen. Da er kein Geld mit sich führte, händigte er lediglich seine mitgeführten Bus-Fahrkarten in einem orangen Mäppchen aus, teilt die Polizei mit.

Die Täter, von denen einer als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 180 Zentimeter beschrieben wird, flüchteten in Richtung Schützenstraße.