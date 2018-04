Zwei Turniere beenden die Eishockeysaison

Die Saison in der Eissporthalle Ravensburg ist endgültig beendet. Zum Abschluss fanden dort der Oldstars-Cup des EVR und der Polizei-Nationencup statt.

Vier Nationen zeigten beim Polizei-Turnier in zehn Spielen beeindruckende Leistungen. Drei Teams lagen leistungsmäßig sehr dicht beieinander, die Begegnungen untereinander wurden sämtlich erst in den Schlussminuten entschieden. Nur die Tschechen spielten zeitweise Eishockey „vom anderen Stern“ und distanzierten ihre Gegner deutlich, so auch im Finale Ungarn, das mit 11:0 abgefertigt wurde. Nur das deutsche Team erwies sich zeitweise als Gegner auf Augenhöhe, verlor die Auftaktbegegnung nur mit 1:6, wobei die zweite Hälfte des Spiels mit 1:2 sehr offengehalten wurde. Es folgten am ersten Turniertag noch zwei Siege der Mannen um Trainer Tom Keller (5:3 gegen Ungarn, 4:2 gegen Frankreich), die zunächst Platz zwei bedeuteten. Im Halbfinale scheiterten die deutschen „Kufen-Cops“ meist am ungarischen Schlussmann, der schlussendlich auch zum besten Torhüter des Turniers gekürt wurde. Mit viel Glück und Geschick brachten die Ungarn einen 6:5-Sieg über die Ziellinie und erreichten das Finale gegen die Tschechen. Die deutsche Mannschaft verabschiedete sich nach Toren von Philipp Grabein und Rene Lösch mit einem 2:0-Erfolg gegen Frankreich als Dritter aus dem Turnier.

Der EC Peiting gewann den 33. Ravensburger Oldstars-Cup dank eines Finalsiegs im Penaltyschießen gegen die Old Boys aus Budweis. Ab dem Halbfinale gingen alle Spiele ins Penaltyschießen, was für die Ausgeglichenheit der Teams spricht. Das erste Spiel gewann Peiting gegen die eigentlich stärker auftretenden Dorfener dank einer starken Goalieleistung mit 5:4. Die EVR-Oldstars mussten sich im Halbfinale unglücklich und knapp dem tschechischen Vertreter Budweis geschlagen geben und verpassten nach zwei Turniersiegen den Hattrick. Besonders bitter war es für Alex Leinsle, der mit gebrochener Nase vom Eis musste, nachdem ein Gegenspieler zu vehement eingestiegen war.

EVR-Oldstars starten schwach ins Turnier

Die EVR-Oldstars hatten schon keinen guten Start in ihr alle zwei Jahre stattfindendes Heimturnier erwischt. Im Eröffnungsspiel musste man sich Budweis knapp mit 1:2 geschlagen geben. In der zweiten Begegnung gab es nach verhaltener Leistung ein klares 0:4 gegen Dorfen. Versöhnlich das dritte Gruppenspiel: Gegen den späteren Cupgewinner Peiting gab es dank einer deutlichen Steigerung einen 3:1-Erfolg, der ein Derby gegen Schwenningen bescherte. Dieses entschieden die Oldstars für sich und erreichten doch noch das Halbfinale.

Für die EVR-Oldstars spielten: Tobias Rommelspacher, Dieter Stauber, Markus Waldherr, Volker Tuske, Martin Valenti, Patrick Matzenmiller, Martin Masak, Markus Mohn, Gregor Thoma, Benni Hespeler, Alex Leinsle, David Volek, Michael Waldherr, Beppo Valenti, Philipp Fröhlich, Manuel Fehr, Ekrem Ozan, Andreas Steinmeier, Mike Dolezal.