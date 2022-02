Zwei Tourismushelden aus dem Landkreis

Der Tourismus ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsbereiche für Baden-Württemberg. Das vor allem dank der Vielzahl touristischer Angebote, hinter denen gastfreundliche Menschen stehen. „Diese Menschen sind echte Helden“, so das Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. Um als „Tourismusheld“ des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet zu werden braucht es viel Fleiß und Einsatz. Nun sind mit Max Haller und Hans-Jörg Leonhardt auch zwei Männer aus dem Landkreis Ravensburg von Wirtschaftsministerium, von der Tourismus Marketing GmbH, von der Messe Stuttgart und von der IHK Nordschwarzwald als „Tourismushelden“ ausgezeichnet worden.

Max Haller (Schloss Waldburg) erzählt: „Mein erster Einsatz als Ritter war beim Musikfest 1971 in Karsee. Hier war ich mit gerade einmal 4 Jahren schon als Ritter auf einem Festwagen tätig. Damals allerdings noch auf der Burg Praßberg. Heute betreibe ich mit meiner Familie die mittelalterlichen Erlebniswelten auf Schloss Waldburg. Mehrere 10 000 Besucher kommen über das Jahr auf die Waldburg um in das Mittelalter einzutauchen. Tausende von Gästen bleiben über Nacht bei uns in Oberschaben/Allgäu. Diese Übernachtungsgäste tragen zur touristischen Wertschöpfung der Region bei. Auch nach nunmehr 30 Jahren in der Touristik ist jeder Tag ein Geschenk mit tollen Menschen um uns.

Und Hans-Jörg Leonhardt (Leonhardts Stall-Besen) berichtet: „Als ehemaliger Landwirt ist mir und meiner Familie die Regionalität und die Verbundenheit zur Natur ein großes Anliegen. Meine Frau, Claudia, rockt bei uns in „Leos Stall-Besen“ die Küche. Meine Tochter leitet bei uns den Service und kümmert sich um unsere Gäste. Unsere Speisekarte mit vielen nachhaltig hergestellten Produkten ist eine Freude. Durch die kurzen Wege von der Produktion der Lebensmittel bis zu uns in der Gastronomie auf den Tisch ist Frische garantiert. Das Herz blüht auf, wenn wir wieder Gäste in unserm großen Biergarten mit Blick in die Natur bis zu den Alpen, sitzen haben. Motto: „Frisch und Fröhlich auf den Teller“.