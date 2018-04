Zwei Teams können etwas wegziehen

Durch den 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Bodnegg hat der SV Wolpertswende am vergangenen Spieltag die Tabellenführung vom TSV Bodnegg übernommen. Am Sonntag steigt der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B II. Da Bodnegg spielfrei hat, haben Wolpertswende und Ravensburg die Chance, sich etwas abzusetzen. Beide stehen vor machbaren Aufgaben.

SV Weingarten II – SV Immenried (Sa, 17 Uhr, Hinspiel 2:3): Nachdem der SV Immenried im Hinspiel einen seiner erst drei bisherigen Saisonsiege einfahren konnte, wird man auch in Weingarten etwas mitnehmen wollen. Der SV Weingarten II will dagegen Wiedergutmachung für die Niederlage beim Tabellenschlusslicht.

SV Wolpertswende – SC Michelwinnaden (So, 15 Uhr, Hinspiel 5:2): Durch den 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Bodnegg hat sich der SV Wolpertswende vergangene Woche die Tabellenführung zurückerobert. Nun will der SVW den spielfreien Spieltag des TSV ausnutzen, um sich abzusetzen. Im Heimspiel gegen den SC Michelwinnaden ist Wolpertswende der haushohe Favorit. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre hier eine faustdicke Überraschung.

SV Oberzell II – TSB Ravensburg (3:3): Mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Wolpertswende liegt der TSB Ravensburg auf dem zweiten Platz, welcher am Ende der Saison die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bedeuten würde. Der SV Oberzell II spielt eine schwache Saison und liegt auf dem vorletzten Platz. Da der TSB aber im Hinspiel auf heimischem Platz bereits Punkte gegen den SVO II liegen ließ, sollte der TSB den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.

SV Karsee – SV Weißenau (1:5): Mit fünf Siegen in Serie hat sich der SV Weißenau in der Tabelle Stück für Stück nach oben gearbeitet. Beim SV Karsee hat der SVW zwar kein einfaches Spiel vor der Brust, ein Auswärtssieg sollte aber im Bereich des Möglichen liegen. So könnte Weißenau dem Spitzentrio weiterhin im Nacken sitzen. Den TSV Bodnegg würde Weißenau bei einem Sieg vorübergehend überholen.

SV Alttann – SV Ankenreute (2:1): Mit fünf Siegen aus 17 Spielen ist Alttann nicht unzufrieden mit der bisherigen Saison. Punktgleich mit Gegner Ankenreute liegt der SVA auf dem achten Platz. Einen Favoriten gibt es hier also nicht.

SV Horgenzell – SV Schmalegg (5:1): Im Heimspiel gegen den SV Schmalegg ist der SV Horgenzell in der Favoritenrolle. Ob das Spiel allerdings so eine klare Angelegenheit wie im Hinspiel werden wird, bleibt abzuwarten.