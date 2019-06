Zwei Tage lang kickt die Jugend

70 Mannschaften der F-, E- , D- und C-Jugend treffen sich von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, beim zweiten TSB-Hamma Jugendcup zum sportlichen Kräftemessen. Der Eintritt zum Turnier ist an allen Tagen kostenfrei.

„Mit der Premiere im letzten Jahr waren wir insgesamt sehr zufrieden. Dieses Jahr konnten wir die Zahl der teilnehmenden Mannschaften sogar nahezu verdoppeln“, wird TSB-Jugendleiter Massimo Care in der Ankündigung zitiert. Der Jugendcup startet am Freitag ab 16 Uhr mit dem D-Jugendturnier. Samstag geht es ab 9.30 Uhr weiter mit der E1-Jugend, ab 15 Uhr zeigen die C-Jugendlichen was sie am Ball können. Am Sonntag ab 9 Uhr ist Anpfiff des F-Jugendturniers und die E2-Jugendlichen beschließen den Jugendcup ab 14 Uhr. Dabei kommt es zu zahlreichen Lokal-Derbys, aber auch Mannschaften von weiter her, wie der TSV Neu-Ulm, der FV Olympia Laupheim oder der FC Hard aus Vorarlberg werden ins Turniergeschehen eingreifen.

Zudem wird ein Rahmenprogramm mit Geschwindigkeitsschießen oder Torwandschießen mit Hamma-Maskottchen Willi angeboten.