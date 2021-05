Zwei Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten ausgezeichnet

Für ihre herausragenden akademischen Leistungen sowie ihr kulturelles Engagement wurden zwei Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten mit dem DAAD-Preis 2020 und dem International Student Award 2020 ausgezeichnet. Srinidhi Tyagarthi Arunkumar aus Bangalore wurde mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ausgezeichnet. Er kam 2018 an die RWU, um seinen Master in Mechatronics zu beginnen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er an der Hochschule viel bewegt. Gleich zu Beginn seines Studiums trat er dem „Council of Indian Students" (CIS) bei und wenig später wurde er zum Präsidenten der Hochschulinitiative gewählt. Unter seiner Leitung veranstaltete das CIS die bislang erfolgreichsten Events, wie das Cricket Turnier „Summer Premiere League" oder die Feier zu Diwali, dem hinduistischen Lichterfest. „Mit Srinidhi Tyagarthi Arunkumar hatten wir einen verantwortungsbewussten Studenten, der mit seiner zurückhaltenden und bescheidenen Art sowie hervorragenden Management-Fähigkeiten einen großen Teil zur Willkommenskultur der RWU beitrug“, sagt Ramona Hermann in einer Pressemitteilung, die im International Office der Hochschule für internationale Vollzeitstudierende zuständig ist.

Nerven aus Stahl habe der Preisträger auch zu Beginn der Corona-Pandemie bewiesen, als er sich an der Betreuung und Rückholaktion seiner in Indien festsitzenden Kommiliton*innen beteiligte, so Michael Pfeffer. Darüber hinaus engagierte sich Srinidhi Tyagarthi Arunkumar bei der konfessionsübergreifenden Eröffnungsfeier des „Raums der Stille“ der beiden Weingartener Hochschulen. Er unterstütze die Feier des interreligiösen Friedensgebets 2019 und vertrat die Belange indischer Studierender als Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt Weingarten.

Der International Student Award 2020 ging an Sahil Arora. Er stammt aus einer kleinen Stadt im Norden Indiens und kam im September 2019 nach Deutschland. Aktuell befindet er sich im letzten Semester seines Masterstudiums Mechatronics an der RWU. Zwei Semester lang engagierte sich Sahil Arora als „Buddy" und unterstützte internationale Studierende rund um Studieren und Leben in Weingarten. Er ist Mitbegründer eines deutsch-indischen Eventteams, das interkulturelle Veranstaltungen organisierte. „Diese Veranstaltungen bilden eine Basis für die Brücke zwischen Indien und Deutschland“, so der Prorektor für Forschung, Internationales und Transfer. Zudem zeichne sich Sahil Arora durch ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit und Ideenreichtum aus. Ab Mai wird Sahil seine Masterarbeit bei ZF Friedrichshafen schreiben.