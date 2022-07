Zwei Strafgefangene brechen in Ravensburg aus – werden aber schnell gefasst

Zwei Strafgefangene sind am Mittwochabend aus der psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg-Weissenau ausgebrochen – und nach nicht einmal 24 Stunden wieder geschnappt worden. Und zwar in der Landeshauptstadt.

Polizeibeamte haben die zwei Gefangenen am Donnerstagvormittag in der Stuttgarter Innenstadt festgenommen. „Wir sind möglichen Hinwendungsorten nachgegangen und haben sie an einer öffentlichen Stelle gefunden“, sagt ein Stuttgarter Polizeisprecher auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

„Die zwei Gefangenen wurden dann widerstandslos festgenommen.“ Wie die 25 und 27 Jahre alten Männer überhaupt entkommen konnten, dazu gibt die Polizei trotz Nachfrage keine Auskunft.

Die Männer waren seit 2021 in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Der 27-Jährige soll im Dezember 2020 einer Freundin schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 25-Jährige soll im September 2021 versucht haben, seinen Bruder zu töten.