Zwei Siege sichern dem EV Ravensburg Platz zwei

Die U20-Junioren des EV Ravensburg haben sich mit einem 4:1 und einem 6:4 gegen den Mannheimer ERC Platz zwei in der Südgruppe der Deutschen Nachwuchsliga Division III endgültig gesichert. Bei 17 Punkten Vorsprung vor dem EV Weiden und 18 Punkten Vorsprung vor dem EHC Nürnberg kann der EVR nicht mehr eingeholt werden.

Nach oben geht für Ravensburg aber auch nichts mehr: Bei 18 Punkten Rückstand und noch fünf Spielen kann die U20 der Oberschwaben den ERC Schwenningen nicht mehr von Platz eins verdrängen und die Aufstiegsrelegation erreichen. Damit ist klar, dass die EVR-Junioren auch in der kommenden Saison in der Division III spielen werden. Der zweite Platz gehört dennoch laut Mitteilung zu den größten Erfolgen einer Ravensburger Nachwuchsmannschaft in der jüngeren Vergangenheit.

Der Mannheimer ERC war mit dem Mindestaufgebot von nur neun Feldspielern nach Ravensburg gereist. Wer meinte, dass es damit ein leichtes Spiel für die Ravensburger wäre, sah sich aber zweimal getäuscht. Die erste Begegnung war zwar ein Spiel auf ein Tor, das aber wie vernagelt schien. Ravensburg stellte sich auch sehr umständlich an. Der EVR benötigte zwei Powerplays, um in der 14. und in der 24. Minute zu einer 2:0-Führung zu kommen. Torschützen waren Stefan Rodrigues und Leon Dalldush. Einer der wenigen Gegenstöße der Gäste endete in der 25. Minute mit dem Anschlusstreffer.

Ravensburg war unverändert überlegen, musste aber ständig in Sorge sein, dass ein weiterer Gegenstoß den Ausgleich bringen könnte. Zudem parierte EVR-Goalie Dean Fröhlich einen Penalty. Glücklich fiel schließlich das 3:1 in der 44. Minute. Ein Schuss von Paul Bohlmann von der blauen Linie rutschte dem Mannheimer Goalie zwischen Schlittschuh und Pfosten ins lange Eck. Am Ende wurde es dennoch noch knapp. Ein Ravensburger musste auf die Strafbank. Die Gäste setzten alles auf eine Karte, nahmen fast vier Minuten vor Schluss den Torhüter vom Eis und spielten mit sechs Feldspielern gegen vier Ravensburger. Dabei blieben sie auch, als der EVR wieder vollständig war. Folge war das 4:1 durch Leon Dalldush in der 59. Minute ins leere Tor. Strafminuten: Ravensburg 4 + 10 (Oks, unsportliches Verhalten), Mannheim 4.

Die zweite Begegnung war regelrecht dramatisch. In der vierten Minute erzielte Rodrigues die frühe Führung. In der 15. Minute glich Mannheim durch einen Penalty aus. William Ahlin schoss den EVR in der Schlussminute des ersten Drittels erneut in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff glich Mannheim wieder aus. Es folgten drei Ravensburger Tore durch Ahlin, Michael Wirz und Marcel Mezler zum vermeintlich vorentscheidenden 5:2. Doch der Minikader des MERC kam durch Tore in der 46. und 49. Minute heran. Dalldush verpasste in der 52. Minute mit dem 6:4 den auf den Ausgleich drängenden Gästen den entscheidenden Dämpfer. Strafminuten: Ravensburg 8, Mannheim 6.