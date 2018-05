Zwei Siege für Ravensburger B-Junioren

Fünf Mal ist Mario Scheiter für die A-Junioren des SV Weingarten erfolgreich gewesen. Beim 7:3-Sieg des SVW in der Fußball-Verbandsstaffel Süd sorgte der Stürmer fast im Alleingang für den Sieg der Weingartener. Auch die B-Junioren des FV Ravensburg gewannen ihre Spiele in Friedrichshafen und gegen Zimmern.

C-Junioren Oberliga: SV Waldhof Mannheim – FV Ravensburg 5:1 (2:1) – Tore: 0:1 Nils Larisch (16.), 1:1. 4:1 Alessio Marino (25., 45.), 2:1 Noel Präg (26.), 3:1 Nicolas Worch (38.), 5:1 Elias Gresser (59. Eigentor) – FV: Harscher, Schwarz (36. Rauch), Agbodemegbe, Dick, Metzdorf, Hill, Schulz (49. Ekincioglu), Knörle, Gresser, Xhemaili, Larisch (45. Busch). – Gegen die formstarken Mannheimer verlor Ravensburg die Partie in der zweiten Hälfte. Zur Pause lag der FV bereits etwas unglücklich mit 1:2 zurück. Im zweiten Durchgang hatte Ravensburg keine Chance mehr gegen den körperlich überlegenen Waldhof. Nun will der FV im Heimspiel gegen die U14 der TSG Hoffenheim und beim Saisonabschluss in Villingen mit zwei Siegen den Klassenerhalt sichern.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg 1:1 (1:1) – Tore: 0:1 Moritz Hartmann (19.), 1:1 Elias Blaser (35.) – FV: Segbers, Becker, Walter, König (87. Coskun), Lück, Hoffmann (81. Aras), Wanner, Hartmann, Birinci (81. Fetic), Schnell, Schmid. – In Friedrichshafen kamen die Ravensburger nicht über ein 1:1 heraus. Moritz Hartmann hatte den FV zwar in Führung gebracht, doch noch in der ersten Halbzeit glich Elias Blaser aus zum 1:1. Ravensburg steht auf dem dritten Tabellenplatz und hat neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Balingen.

SV Schemmerhofen – SV Weingarten 3:7 (2:2) – Tore: 1:0 Marc Habrik (6.), 1:1, 1:2, 2:3, 2:4, 2:5 Mario Scheiter (17., 19., 55., 57., 61.), 2:2 Nick Huberbosch (32.), 2:6, 3:7 Iljia Batarilo (71., 85.), 3:6 Kim Zell (76.) – SVW: Preyer, Endres, Afonso, Margreiter, Riedesser (53. Simpfendörfer), Halder (72. Sahintürk), Ungemach, Siegel (69. Batarilo), Scheiter, Pfeiffer, Olschewski. – Fünf Tore von Mario Scheiter haben Weingarten den Sieg in Schemmerhofen gebracht. Zwar gingen die Gastgeber in Führung und glichen noch vor der Pause zum 2:2-Halbzeitstand aus, doch gegen den SVW-Stürmer fanden sie kein Mittel. Ein Doppelpack von Iljia Batarilo schraubte das Ergebnis sogar noch in die Höhe.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg 1:4 (1:3) – Tore: 0:1 Dennis Montero (24.), 0:2, 0:3, 1:4 Enes Özmen (26., 34., 50.), 1:3 Damir Aykan (38.) – FV: Seidel, van Beek, Biewer, Huber (52. Gierer), Nagel, Özmen, Merk, Montero (49. Xhemajli), Bloching (41. Ademi), Stehle, Pfister (52. Brankovic).

FV Ravensburg – SV Zimmern 6:2 (4:1) – Tore: 1:0, 3:0, 5:1 Edi Xhemajli (19., 24., 50.), 2:0 Jonathan Merk (20.), 4:0 Enes Özmen (32.), 4:1 Modou Lamin Badije (39. FE), 6:1 Dennis Montero (57.), 6:2 David Szytko (75.) – FV: Kashnjeti, Biewer, Gierer, Huber (41. Montero), Nagel, Xhemajli, Özmen (61. Delic), Merk (57. Mayer), Bloching, Stehle, Pfister (72. Brecht). – Mit zwei Siegen in Friedrichshafen und gegen Zimmern hält Ravensburg den direkten Kontakt zur Tabellenspitze. Aktuell hat Ravensburg bei noch fünf ausstehenden Spielen vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ergenzingen.

SV Weingarten – TSG Balingen II 1:2 (1:1) – Tore: 1:0 Markus Kungel (20.), 1:1 Julian Störzer (34.), 1:2 Marko Wiesner (76.) – SVW: Hagel, Hayat, Kungel, Zweifel, Alvari, Bardhi, Özen (67. Sahinkaya), Pfefferkorn, Soares, Kölsch, Elmas. – Gegen den Tabellensechsten war Weingarten nah dran am zweiten Saisonsieg, unterlag am Ende aber mit 1:2. Der SVW bleibt damit Tabellenletzter, mit einem Sieg am Samstag gegen den FC Horb kann Weingarten die rote Laterne aber wieder abgeben.