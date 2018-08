Zwei Radfahrer prallen zusammen

Zwei leicht verletzte Radfahrer sowie fast 500 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.15 Uhr in der Schwanenstraße in Ravensburg gefordert. Ein 40-Jähriger wollte laut Polizei auf Höhe Kanalstraße nach links auf den gemeinsamen Geh- und Radweg wechseln und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus der Unterführung herannahenden 24-Jährigen. Die durch den Zusammenstoß gestürzten und verletzten Zweiradfahrer wurden durch hinzugerufene Rettungssanitäter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.