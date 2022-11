Zwei Mediziner mit viel Herz und Engagement

Bei einem Informationsabend am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, in der Zehntscheuer in Ravensburg berichten Amy Neumann-Volmer und Klaus Volmer mit Bildern und Filmen über die Arbeit der 1971 gegründeten internationalen Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“. Zwei Projekte werden näher vorgestellt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten. Weitere Informationen zu „Ärzte ohne Grenzen“ und Spendenkonto unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de