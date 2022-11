Zwei Männer überfallen Frau nachts am Marienplatz

Eine Frau wurde am frühen Sonntagmorgen von zwei Männern in der Ravensburger Bachstraße angegriffen. Das teilt die Polizei nun mit. Es werden Zeugen gesucht.

So schildert die Poliezi den Angriff: Gegen 1 Uhr stießen beiden Männer die Frau in den Rücken, sodass diese auf das Bordsteinpflaster fiel und sich am Kopf verletzte. Die Frau war laut Polizei in Richtung Marienplatz unterwegs, als die zwei Unbekannten auf Höhe des Fußwegs zur Schulgasse von hinten an sie herantraten.

Die Polizei bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0751/803-3333 zu melden.