Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Ravensburg

Leichte Verletzungen haben sich die beiden Unfallbeteiligten bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 11 Uhr in der Wangener Straße in Ravensburg zugezogen. Laut Polizeibericht war ein 35-jähriger Skodafahrer stadteinwärts unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 55-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt anhielt. Den beim Zusammenstoß entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 11 000 Euro. Während der 35-Jährige zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich die 55-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung.