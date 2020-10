Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Ravensburg

Zwei verletzte Personen und Schäden an den Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 15 Uhr in der Ravensburger Karlstraße, wie die Polizei mitteilt.

Eine 45-Jährige musste mit ihrem Nissan verkehrsbedingt halten. Hinter der Frau war ein Mercedesfahrer unterwegs, der den Bremsvorgang zu spät erkannte und auffuhr. Beide Insassen des Nissan wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den an den Autos entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.