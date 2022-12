Zwei Jugendliche sollen einen 19-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben

Nachdem ein 19-Jähriger Anfang Oktober in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden war, hat das Kriminalkommissariat Ravensburg zwischenzeitlich mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Darum war das überhaupt am Tatort

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der 19-Jährige über die sozialen Medien mit einer 17-Jährigen ausgetauscht und am Tattag zu einem Treffen am Bahnhof verabredet. Statt dem erwarteten Mädchen traf der Heranwachsende dort auf deren 17 Jahre alten Freund sowie dessen 15-jährigen Komplizen.

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die beiden Tatverdächtigen den 19-Jährigen attackiert und beraubt haben. Inwiefern auch die 17-Jährige in die Tat involviert war, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischenzeitlich durchsuchte die Polizei nach einem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss die Wohnräume der drei tatverdächtigen Jugendlichen.

Wertsachen des Opfers gefunden

Dabei wurden von den Beamten im Zimmer des 17-Jährigen Wertsachen gefunden, die eindeutig dem 19-Jährigen zugeordnet werden können. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats zu dem Raubdelikt dauern derzeit noch an.

Am Tatabend im Oktober hatte zwei Zeugen die Angreifer angesprochen, diese suchten laut Polizeibericht daraufhin fluchtartig das Weite in Richtung Unterführung. Das 19-Jährige Opfer erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.