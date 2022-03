Zwei Jugendliche nach Unfall in Klinik

Zwei Jugendliche haben am Dienstag kurz nach 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Ravensburg leichte Verletzungen erlitten.

Der 17 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrads kam, wie die Polizei mitteilt, auf Höhe der Abzweigung der Nothelferbrücke in Fahrtrichtung Stadtmitte mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Kleinkraftrad gegen die Leitplanke. Sowohl er, als auch seine ebenfalls 17-jährige Sozia wurden durch die Kollision in eine Hecke geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Am Zweirad entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.