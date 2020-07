Zwei Jahre auf Bewährung für Sexualstraftäter

Das Landgericht Ravensburg hat einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis wegen des sexuellen Missbrauchs eines zehnjährigen Kindes zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren sowie einer Führungsaufsicht verurteilt. Beides gilt für die Dauer von fünf Jahren. Der Mann hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Der Sachverhalt war somit für das Gericht klar. Beim gemeinsamen Duschen in der Wohnung des Angeklagten kam es an einem Dezembertag 2018 zu gegenseitigen sexuellen Handlungen (die SZ berichtete). Den zur Tatzeit zehn Jahre alten Sohn aus der Nachbarschaft kannte der Mann schon seit dessen Geburt. Mit den Eltern war er gut befreundet. Das Kind ist durch eine Entwicklungsverzögerung erheblich behindert und geistig auf dem Stand eines Fünfjährigen.

Bewährung unter strengen Auflagen

Der Vorsitzende Richter Franz Bernhard führte in seiner Urteilsbegründung aus, dass die Bewährung nur unter strengen Auflagen ausgesprochen werden konnte. So muss sich der Mann einer Führungsaufsicht unterziehen und bekommt dabei unter anderem folgende Auflagen: Keine Ausübung von kinder- und jugendbetreuenden Tätigkeiten. Kein Kontakt zum Opfer und zu Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren. Kein Besitz von kinderpornografischen Medien und Schriften. 5000 Euro Schadenersatz an das Opfer und 7500 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Entscheidend ist auch die zukünftige antiandrogene Behandlung als Präventionsmaßnahme gegen seine pädophilen Neigungen. Das Depotmedikament wird unter Aufsicht verabreicht und dient der sexuellen Impulsdämpfung. Darüber hinaus wurde eine ambulante Therapie angeordnet.

Gute Sozialprognose

Die Kammer rechnete dem Angeklagten an, dass er ein opferschonendes und verfahrensverkürzendes Geständnis abgelegt hatte, das zur Vermeidung einer Anhörung des zehnjährigen Kindes geführt hatte. Gegen den Mann sprachen seine einschlägigen Vorstrafen, die erhebliche Behinderung des Kindes sowie der Missbrauch einer Vertrauensstellung. Dazu die Folgen für das Opfer, das inzwischen in einem Heim untergebracht ist: Seit der Tat legt das Kind ein auffälliges sexuelles Verhalten an den Tag.

Durch die starken Kontrollmechanismen hofft die Kammer, die Kriminalprognosen zu verbessern. Die Sozialprognosen sehen für den Täter gut aus: Er hat einen festen Arbeitsplatz und keine Schulden.

Der Angeklagte, sein Anwalt, der Staatsanwalt und die Nebenklägerin nahmen noch im Gerichtssaal das Urteil an und verzichteten auf die Einlegung von Rechtsmitteln. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Bewährungs- und Führungsauflagen treten ab sofort in Kraft.