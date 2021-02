Zwei Highlights bei Aktion Mitmachen Ehrensache

Jugendliche suchen sich für die Vorweihnachtszeit einen Job für einen Tag und spenden das Geld an einen gemeinnützigen Zweck. Das geht ohne sogenannte neue Kontakte nicht und dementsprechend gering war dann auch die Resonanz im Jahr 2020 auf die zuvor so erfolgreiche Aktion Mitmachen Ehrensache. Zwei Highlights gab es dann aber doch, teilt der Kreisjugendring Ravensburg mit:

Die Gemeinschaftsschule Ravensburg hat selbstgemachten Weihnachtschmuck und Weihnachtskarten erfolgreich verkauft und ferner noch Spenden von mehreren Autohäusern erhalten. Aus dem Erlös von insgesamt 350 Euro gingen 200 Euro an ein Projekt in Afrika und 150 Euro an den Förderverein der GMS Ravensburg.

25 Schüler der Realschule in Wilhelmsdorf schnupperten zudem laut Mitteilung wie die Jahre zuvor für einen Tag in einen Betrieb ihrer Wahl, ohne dass das Gesundheitsamt danach irgendwelchen Mehraufwand hatte. 1000 Euro kamen so zusammen. 500 Euro gehen davon an die Weihnachtrucker der Johanniter, die anderen 500 Euro an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach.